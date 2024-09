Investita da auto in via Tozzi: paura per una 68enne

Grande spavento ieri mattina in via Tozzi, poco distante dall’attraversamento pedonale di fronte al Conad, dove una 68enne è stata investita dalla macchina condotta da un uomo. Un colpo violento tanto che il vetro, sul lato guidatore, è diventato ragnatela. Immediati i soccorsi perché in quel momento c’erano tantissime persone che passavano in via Tozzi. Immediati i soccorsi della Pubblica assistenza, che ha trasferito la ferita alle Scotte, una donna di 68 anni, in codice 2. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri, sul posto anche la volante perchè il traffico è rimasto temporaneamente bloccato. I poliziotti, poi, sono andati in via Pantaneto dove una giovane avrebbe chiesto aiuto alle forze dell’ordine per l’atteggiamento tenuto da un altro dipendente che lavorava insieme a lei in un locale. Sono in corso verifiche per ricostruire esattamente cosa è accaduto.