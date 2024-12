Investe una donna e fugge. Caccia al pirata della strada

Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri a Chiusi, in via Cassia Aurelia, dove una macchina ha investito una donna sulle strisce. E poi si è data alla fuga, senza fermarsi a soccorrerla.

Sono subito scattate le ricerche delle forze dell’ordine, aiutate sicuramente dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza di cui tutta la zona è dotata. La donna, 45 anni, che vive nel paese, si trova invece ricoverata alle Scotte dove è giunta in codice 3. Le sue condizioni sembravano gravi.

Il paese è rimasto scioccato dall’accaduto. Sarà la polizia municipale di Chiusi a ricostruire con esattezza quanto avvenuto. Certo è che l’investimento – pare sulle strisce – è accaduto in località Pozzarelli, sulla via Cassia Aurelia appunto. A quell’ora - erano circa le 18.45 – particolarmente trafficata specie durante le festività natalizie. La macchina avrebbe investito la donna sbalzandola avanti. Travolgendola subito dopo, invece di fermarsi. Quindi la fuga, lasciando la persona ferita in terra.

A quell’ora, visto anche il punto in cui è avvenuto, ci sarebbero state diverse persone che possono ora aiutare gli accertamenti della Municipale. La strada è stata completamente chiusa quando sono arrivate le ambulanze della Pubblica assistenza di Chiusi e della Misericordia di Sarteano per i soccorsi. Subito dopo è scattata la caccia al pirata della strada.

Laura Valdesi