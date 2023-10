Prossimo appuntamento per il ciclo ‘Incontri in Biblioteca’ domani alle 17.30 con la lectio della professoressa Daniela Brogi (Università degli stranieri di Siena) intitolata ‘Un romanzo per gli occhi. I Promessi sposi e Caravaggio’, proposta dal presidente della biblioteca comunale degli Intronati, Raffaele Ascheri, in occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni.