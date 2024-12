Introdotte ulteriori postazioni di vendita

Il Comune di Colle sperimenta in piazza Scala la possibilità di potenziare il commercio ambulante attraverso l’introduzione di nuove postazioni di vendita in città. Ne ha, infatti, istituita una nuova a titolo sperimentale in quella che per i colligiani è familiarmente ‘piazza Nova’, riservata al settore dolciario (dolciumi vari, frullati, gelati etc) e operativa nei giorni di sabato, domenica e festivi fino al 6 gennaio 2025 compreso. Stringenti le regole: obbligo di utilizzare un mezzo attrezzato senza allestimento di bancarelle o sedute; disponibilità per un solo operatore commerciale alla volta; divieto di allacciamento alla rete elettrica pubblica; orario di esercizio dalle 14 alle 24. L’esperimento è propedeutico alla modifica del regolamento per il commercio su aree pubbliche.