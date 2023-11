Interruzione elettrica. Via Pisana si fa sentire

Si trattava di una interruzione programmata, da parte di E-distribuzione, per lavori sugli impianti a Poggibonsi, ieri, per i clienti alimentati in bassa tensione. Ma alcuni residenti e commercianti di una porzione di via Pisana - sul lato a destra procedendo verso l’area industriale di Barberino Tavarnelle – e tra viale dei Mille e via Mentana, hanno voluto evidenziare ciò che a loro parere non ha funzionato in materia di avvisi: "Sono stati affissi soltanto dei manifesti. In questo modo non si è tenuto conto delle esigenze delle attività produttive e delle singole utenze. Perché non inviare agli utenti, per esempio, un sms?". E-distribuzione, da noi contattata, rivela questi dati: "Per la Toscana sono stati anche giorni complicati. Durante l’emergenza, la società elettrica ha gestito più di 4mila500 segnalazioni, ha eseguito 800 interventi e 450 piani di lavoro, movimentando oltre 200 gruppi elettrogeni e attivando 2 generatori mobili di grandissime dimensioni. Le interruzioni programmate sono rare ma fondamentali - si spiega - per la manutenzione e per il potenziamento del sistema elettrico. L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede che vengano fatte affissioni nella zona interessata, come è avvenuto. Ma i cittadini possono tenersi informati anche attraverso canali: per eventuali segnalazioni E-Distribuzione ricorda che è attivo tutti i giorni nelle 24 ore il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta. E’ possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile sempre sul sitoweb la mappa delle disalimentazioni".

Paolo Bartalini