Internet sì, ma senza rischi Progetto lanciato dal Lions con 750 ragazzi coinvolti

di Marco Brogi

In rete senza cadere nella rete. Lezioni nelle classi del Comprensivo 1 e del Comprensivo 2 di Poggibonsi per mettere al sicuro i ragazzi dai rischi di internet. Coinvolti, in tutto, oltre 750 alunni di quarta e quinta elementare e di prima e seconda media. ‘INTERconNETtiamoci ma con la testa’, questo il nome del progetto, è una iniziativa promossa dal Lions. Partita i primi del mese, si concluderà mercoledì. "Si tratta di un’attività di formazione e di informazione nel settore della sicurezza informatica, finalizzata ad aumentare la consapevolezza dei ragazzi durante la loro navigazione su Internet, e quest’anno è al suo secondo anno di realizzazione- spiega il Comitato genitori del Comprensivo 1- Il mondo virtuale può costituire un pericolo per qualunque tipo di utente. Per i ragazzi, essere ‘nativi digitali’ rappresenta indubbiamente un enorme vantaggio nell’approccio alle nuove tecnologie, ma molto spesso questo non li protegge dagli enormi rischi che possono correre durante le loro attività online, a causa della loro tenera età o comunque per la scarsa conoscenza delle regole (o della mancanza di esse) nella giungla della rete". All’Istituto Comprensivo 1 il corso è tenuto dall’Associazione Lions Club di Castellina in Chianti e Valdelsa, con Paolo Casprini e Lorenzo Bozzi, coordinata dall’animatore digitale Elisabetta Brogini con la collaborazione delle coordinatrici dei vari plessi e la professoressa Cesani per la scuola media. Al Comprensivo 2, invece, i ragazzi e le insegnanti della scuola elementare ‘Gaetano Pieraccini’ hanno incontrato i Lions Club San Gimignano - Via Francigena nelle persone della presidente Simona Gianni e del dottor Francesco Ulivieri. "Ringraziamo la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 2 Maresa Magini per la disponibilità, la collaborazione e la sensibilità dimostrata per la tematica affrontata" -affermano Lions- Ultimi giorni, dunque, per questo interessante progetto concepito per fornire ai ragazzi gli strumenti per non essere ‘pescati’ dalla rete, una piazza virtuale piena di possibilità ma anche di insidie. Come del resto ci racconta quasi tutti i giorni la cronaca.