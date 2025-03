Intelligenza artificiale e dilemmi etici

L’intelligenza artificiale generativa sta rivoluzionando il modo in cui apprendiamo, insegniamo, scopriamo e persino giochiamo. Per approfondire questi aspetti l’Università di Siena organizza l’incontro dal titolo ’Imparare, insegnare, scoprire e giocare con l’intelligenza artificiale generativa. Un cambio di paradigma’, che si terrà il 14 marzo alle 17 nell’Auditorium del Santa Chiara Lab a Siena.

L’evento esplorerà come gli strumenti di lA stiano trasformando il mondo della conoscenza e della creatività, con un focus particolare sul loro impatto nella didattica, nella ricerca e nel gioco. Attraverso il dialogo tra esperti verranno analizzate le opportunità offerte da questa tecnologia, ma anche le sfide e i dilemmi etici che pone. Un’occasione per riflettere sul mutamento di paradigma in atto e su come possiamo affrontarlo in modo consapevole e critico.

Tra i relatori saranno presenti Marco Gori e Antonio Rizzo, docenti dell’Università di Siena, e Luca Pasqualini dell’Iistituto superiore Tito Sarrocchi di Siena. Il dibattito sarà moderato da Gregorio Galli del circolo culturale Epistème. L’evento sarà coordinato dalla professoressa Chiara Mocenni, delegata del rettore alla Terza Missione.

L’incontro rappresenta il quarto appuntamento di ’Idee in Movimento’, ciclo di conferenze nato dalla collaborazione tra l’Università di Siena e il Circolo culturale Epistème, con l’obiettivo di investigare la relazione tra il progresso tecnico-scientifico e il senso comune. L’evento, aperto a tutti gli interessati, sarà fruibile anche da remoto, attraverso il sito Unisi.