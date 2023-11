Intasca i soldi del Lotto. Tabaccaia patteggia

Una tabaccaia ha intascato i soldi del Lotto, oltre 20 mila euro, trattenuti durante il difficile periodo del Covid, tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022. Erano frutto delle giocate settimanali effettuate dai clienti nel suo negozio. Avrebbero dovuto finire nelle casse di Lottitalia ma, appunto, la donna le aveva tenute per sè. Si era affidata all’avvocato Nicola Giuliani che l’ha seguita anche nel procedimento davanti alla Corte dei conti per responsabilità erariale. La commerciante ha restituito tutte le somme che doveva, chiedendo di patteggiare per peculato. Il pm aveva dato il consenso e ieri il giudice l’ha condannata, pena sospesa, chiudendo definitivamente questo doloroso capitolo per la tabaccaia.