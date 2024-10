Installati 25 totem in distretti e farmacie

Sono 25 i totem installati nella provincia di Siena, attraverso i quali è possibile fra l’altro, evitando le file al CUP, stampare i referti di laboratorio, attestati di esenzione e pagare prestazioni.

I totem Asl sono presso queste strutture: Casa della Salute di Abbadia San Salvatore, Casa della salute di Chiusi Scalo, presso il Distretto di Colle val d’Elsa in via Marco Polo e di Poggibonsi in via della Costituzione; in quello di Sinalunga in via Guerrazzi ; al Distretto di Ruffolo a Siena; a Siena ancora presso il Poliambulatorio di Pian d’Ovile; nel presidio polifunzionale di Montalcino; presidio socio sanitario San Gimignano; a Chiusi Scalo in via dei Mille; a Radicondoli in via Tiberio Gazzei; presso Distretto Abbadia San Salvatore e quello di Asciano; nel distretto Colle val d’Elsa in via Marco Polo a Campolungo; inoltre presso le farmacie Comunali 2 e 3 di Siena, in via Aretina e in piazzale Rosselli; all’Ospedale di Abbadia San Salvatore è presso il Cup centro prelievi; è in sala d’attesa del centro prelievi a Campostaggia; totem all’ospedale di comunità di Montalcino e di Sinalunga; in sala d’attesa agli Ospedali Riuniti della Valdichiana a Nottola; infine a Piancastagnaio in viale Gramsci.