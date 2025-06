Inside canto Spettacolo a Colle Val d’Elsa

Conto alla rovescia per ‘Inside Canto’ edizione 2025, la vetrina musicale che valorizza i talenti della Valdelsa e oltre. Quest’anno dedicata alla musica acustica. In programma domani alle 21 in piazza Duomo a Colle di Val d’Elsa, nella parte alta. Il compito di presentare la serata sarà affidato a Wikipedro. Una gran bella presenza: un fiorentino verace, nato e cresciuto Oltrarno. Da qualche anno su Facebook ha cominciato a raccontare le mille storie e le tante meraviglie artistiche di Firenze con il piglio ironico e scanzonato tipico dei toscani. Dopo essere stato ospitato in altre città del territorio, l’evento ritorna nella sua città di origine.

"Una scelta fortemente simbolica – spiegano gli organizzatori – perché riportare Inside Canto a Colle significa riallacciare il legame tra la città, il suo patrimonio culturale e la scuola di musica Incanto che l’ha ideata e che la cura". Sotto i riflettori troveremo tanti giovani artisti che potranno esibirsi in un contesto professionale e sicuramente molto stimolante. In scaletta una carrellata di musica per tutti i gusti e tutti i palati che attingerà dai repertori tra i più vari, senza tralasciare chiaramente i brani originali, frutto della creatività e del talento compositivo dei tanti partecipanti. Ogni anno, l’evento si sviluppa attorno a un tema specifico che diventa il filo conduttore della serata. Questa volta il sottotitolo della manifestazione è ‘Unplugged’, ovvero in gergo tecnico ‘musica acustica’. Vale a dire, musica che usa solamente, o principalmente, strumenti che producono il suono con mezzi acustici, anziché elettrici o elettronici. Attraverso la scelta mirata dei brani e delle performance, il tema viene esplorato e reso vivo, permettendo ai partecipanti di interpretarlo e trasmetterlo al pubblico. Questo approccio non solo rende l’evento unico di anno in anno, ma contribuisce a creare una continuità culturale che arricchisce la città e il territorio. ‘Inside Canto – spiegano i curatori - si propone di promuovere la cultura musicale nel territorio, diffondendo il valore della musica come mezzo di espressione e rafforzare l’aggregazione giovanile, attraverso la collaborazione tra diverse realtà locali, fornendo occasioni di crescita e incontro per i giovani".

L’evento si suddivide in due momentii: i partecipanti eseguiranno cover di brani italiani in linea con il tema dell’edizione. Questa sezione permetterà agli interpreti di esprimere la loro interpretazione personale di canzoni iconiche. A seguire lo spazio cantautori, dedicato ad artisti emergenti che presentano brani inediti, offrendo al pubblico un assaggio della nuova musica made in Valdelsa. In tutto circa venticinque partecipanti, ognuno con una canzone scelta in base al tema e al proprio stile.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Colle di Val d’Elsa, in collaborazione con Jungle Events, una giovane associazione locale, con il contributo di Pizzirani Srl (mani sponsor), Itla, Gelliplast e Prispan Carpenterie. Apericena dalle 18 in poi. Live alle 21. Ingresso quindici euro. Informazioni 3317645522. Spazio, dunque, alla musica, al canto e alla voglia di mettersi in gioco, su un palco con un microfono in mano.