Inseguimento da film sull’Autopalio, polizia e carabinieri fermano i rapinatori

Siena, 6 maggio 2024 – Autopalio chiusa per diversi minuti e code. Motivo? Un inseguimento da film che si è concluso all’altezza di Badesse e che ha portato all’arresto di tre persone, identificate come presunti rapinatori per un fatto avvenuto poco prima.

L’inseguimento sulla superstrada è stato effettuato dai carabinieri, ai quali sono aggiunti anche gli agenti della polizia stradale. I tre uomini, a bordo di una T-Roc, sono stati raggiunti e bloccati poco prima di Siena. Alcuni automobilisti li hanno immortalati stesi a terra in un video pubblicato sui social.

L’Autopalio è rimasta chiusa al traffico per qualche minuto per consentire alle forze dell’ordine di effettuare l’inseguimento in sicurezza. Si sono formate delle code, dopodiché l’Autopalio è stata riaperta su una singola corsia.