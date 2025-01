Insediato il Consiglio di frazione. Cenni: "Ora più voce ai cittadini"

Gli abitanti delle zone periferiche del comune di Poggibonsi avranno finalmente più voce. Si è insediato il direttivo del Consiglio di frazione di Staggia Senese. Uno strumento di democrazia per dare ai cittadini la possibilità di esprimersi e proporre iniziative per migliorare i servizi e la qualità della vita del loro paese. Diciotto i membri che ne fanno parte e che hanno eletto al proprio interno presidente e vicepresidente. "Diciotto cittadini di Staggia che hanno aderito al bando e si sono messi a disposizione della loro comunità – spiega la sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni –. Saranno interlocutore privilegiato con l’amministrazione comunale nell’affrontare tanti temi che riguardano Staggia. Un gruppo eterogeneo, con i rappresentanti delle associazioni, con tante donne, giovani, persone motivate. Auguri di buon lavoro a loro, al presidente, alla vicepresidente, a tutto il Consiglio che da ieri ha iniziato il proprio camino".

Il presidente è Samuele Trombini, vicepresidente Angela Santamaria. Questi, invece, i componenti del direttivo: Angela Santamaria, Giuliana Marraccini, Mario Canocchi per l’Ente Paesano, Samuele Trombini, Cristiana Battini, Catia Bassi per l’associazione ’Stare Fra… il diritto di vivere in famiglia’, Arianna Ciolfi, Filippo Franchini, Lorenzo Burrini, Maria Grazia Martignetti per Gruppo ’Amici del Maggiolino’, Cesare Civai, Alessandro Semprucci per ’Artigiani e Commercianti Associati Staggia Senese’, Federico Conforti, Cristiano Ninci per Polisportiva Staggia 53038, Filomena Milazzo, Gianna Guttadauro, Yasmin Benzine, Carlotta Bucciarelli per la Misericordia di Staggia Senese. Il Consiglio di frazione è un organismo di partecipazione frutto dei passaggi che si si sono susseguiti nei mesi scorsi con l’approvazione del regolamento sperimentale e l’apertura dei termini per avanzare la propria candidatura nelle modalità previste. In settimana ci sarà anche l’insediamento del Consiglio di frazione di Bellavista con la prima seduta in cui il direttivo eleggerà il presidente per iniziare a svolgere la propria funzione.

"Ringrazio associazioni, cittadini e cittadine per essere messi a disposizione di un percorso ormai entrato nel vivo – dice l’assessore alla partecipazione Filippo Giomini – Un progetto che è divenuto realtà e che ci consentirà di testare sul campo efficacia e funzionamento di questi strumenti. Buon lavoro a tutto il Consiglio e andiamo avanti su tutto il processo partecipativo con gli altri strumenti previsti". Più voce, dunque, alle frazioni.