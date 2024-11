Iniziative natalizie in netto anticipo

Iniziative natalizie 2024 anticipate anche a Colle. Il 16 e il 17 novembre, infatti,il centro della città bassa ospiterà ‘Natale a Colle’, la kermesse promossa dalla Pro Loco che vedrà oltre 50 creativi provenienti da tutta Italia con le loro creazioni artistiche che spaziano da capi di abbigliamento sartoriali ai cappelli di ogni foggia, dalle borse in tessuto pregiato ai bijoux piu’ originali, e ancora oggettistica, ceramica, cucito creativo, pupazzi in pezza e a crochet, decorazioni natalizie e idee originali per i regali natalizi. A far compagnia ai creativi ci saranno 30 tra i migliori ristoranti colligiani e toscani, capitanati dal pluristallato chef Gaetano Trovato del ristorante ‘Arnolfo’. Per l’occasione saranno accese le luminarie, creando la classica atmosfera natalizia.