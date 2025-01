Iniziativa filatelica ’Libro dei Francobolli’. Le eccellenze 2024

Per tutti i collezionisti è disponibile da oggi negli uffici postali con sportello filatelico oltre che nei dieci Spazio Filatelia del territorio e online sul sito poste.it, il nuovo Libro dei Francobolli 2024. Il volume di Poste Italiane è il racconto dell’Italia attraverso le 146 carte valori postali emesse l’anno scorso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e relazionate da un testo che illustra il tema e le motivazioni dell’emissione. La raccolta celebra imprese, eccellenze, eroi, tesori, patrimoni culturali che i francobolli rappresentano come un’affascinante storia di eccellenza.