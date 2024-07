Ingressi gratuiti e a tariffa ridotta. Convenzioni con musei toscani e di Milano

L’associazione Amici della Pinacoteca Nazionale di Siena promuove l’arte e la fruizione dei musei e annuncia convenzioni stipulate che permettono agli ’amici’ di godere di arte e bellezza in giro per l’Italia a tariffa ridotta, in un caso gratuitamente. L’associazione - con presidente Donatella Capresi e vice presidente Antonietta Pianigiani –,ha per ora stipulato alcune convenzioni tra la Toscana e la Lombardia: ad Arezzo la convenzione per la tariffa ridotta è con Casa Museo Ivan Bruschi, a Firenze con Museo Stibbert e con Fondazione Palazzo Strozzi, dove l’ingresso è invece gratuito. A Pistoia sono quattro le convenzioni in essere, tutte per l’ingresso a tariffa ridotta, con il Museo Civico, Museo dello Spedale del Ceppo, Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni e Casa Studio Fernando Melani; a Massa Marittima la convenzione è con il Museo Civico. L’ultima novità è la convenzione stipulata con la Fondazione Luigi Rovati di Milano: il museo d’arte presenta una preziosa collezione di reperti etruschi in dialogo con opere d’arte moderna e contemporanea e al piano Nobile opere di Andy Warhol, Luigi Ontani, reinterpretano gli interni in stile ottocentesco.