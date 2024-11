Infortunio sul lavoro. E’ in prognosi riservata

Ancora un infortunio sul

lavoro nella nostra provincia. I contorni e la dinamica sono da chiarire – si sarebbe comunque trattato della caduta da un’impalcatura – ma è certo che l’uomo di 41 anni ha riportato conseguenze importanti. Si trova infatti ricoverato in prognosi riservata alle Scotte. Non corre pericolo di vita ma i medici l’hanno sottoposto a numerosi accertamenti. L’infortunio è accaduto in località Sant’Anna, a Sovicille, Sul posto, erano le 16,30 circa quando hanno chiamato il 118, si è portata l’ambulanza della Misericordia di Siena con cui è giunto al pronto soccorso. Per ricostruire invece se erano stati rispettati gli standard di sicurezza e di tutela degli addetti sono state svolte verifiche dal Pisll dell’Asl.