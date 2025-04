Gi Group e Stosa Cucine, l’industria al femminile. Porte aperte alle donne

Radicofani (Siena), 3 aprile 2025 – Il talento non ha genere e merita di essere valorizzato per esprimersi e innovare. Con questa convinzione, Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, e Stosa Cucine, realtà internazionale specializzata nella progettazione e costruzione di cucine, hanno promosso un’iniziativa virtuosa all’insegna della formazione professionale e della creazione di opportunità occupazionali per le donne sul territorio di Siena.

Si è infatti conclusa l’Academy per Operatrice Cnc e di automazione, un percorso formativo gratuito e altamente qualificante della durata di 120 ore. Le nove partecipanti hanno potuto acquisire competenze tecniche specifiche nell’ambito produttivo e tra le più richieste dalle aziende. Il programma ha inoltre permesso alle candidate di sviluppare diverse competenze trasversali (soft skills) utili per lavorare e affermarsi nel comparto. Il corso si è svolto inizialmente con lezioni frontali in aula, dove sono state insegnate le basi dell’attività, per poi proseguire con l’esperienza diretta in azienda, nella sede di Radicofani, dove le partecipanti hanno potuto mettersi in gioco e apprendere da personale esperto le tecniche e i segreti del mestiere. Concluso con successo il percorso e apprese le nozioni, le corsiste avranno l’opportunità di essere inserite presso Stosa Cucine attraverso un contratto di somministrazione con Gi Group.

L’iniziativa rientra nel progetto Women4 dell’agenzia per il lavoro, volto a favorire l’occupazione femminile in settori tradizionalmente a prevalenza maschile, come appunto il comparto produttivo, e a valorizzare percorsi di formazione e crescita per le lavoratrici.

“La formazione specializzante è, nel mercato del lavoro attuale, uno strumento fondamentale per supportare l’employability delle persone, inclusa quella femminile. Ed è proprio a questo pubblico che si rivolge il nostro progetto Women4 – le parole di Cristina Reduzzi, Division Manager Manufacturing & Industry 4.0 di Gi Group –. In Gi Group crediamo fermamente che non esista alcun limite a ciò che una donna possa realizzare, se le viene data la giusta opportunità. Per questo, dialoghiamo quotidianamente con donne e imprese per far emergere con chiarezza bisogni reali, competenze e possibilità concrete”. E ancora: “L’Academy, realizzata in collaborazione con Stosa Cucine, è la dimostrazione di quanto le sinergie giuste possano fare la differenza. Ringrazio – aggiunge – tutto il team per aver creduto in questo progetto fin dal primo momento. Il cambiamento inizia quando scegliamo di uscire dalla nostra zona di comfort e di abbandonare il classico ‘ho sempre fatto così’. Solo con il coraggio di innovare possiamo costruire un futuro più equo e inclusivo”.

“Crediamo che l’industria non abbia genere, ma talento. E il talento femminile merita spazio, perché porta valore, innovazione e una sensibilità unica per il dettaglio e la qualità. Per questo – conclude Cinzia Batalocco, responsabile Risorse umane di Stosa Cucine – con la nostra Academy, in collaborazione con Gi Group, abbiamo offerto un percorso formativo di 120 ore, tra teoria e pratica, per fornire alle donne competenze concrete e opportunità reali di crescita e affermazione professionale”.