Incontro con produttori di caffé del Nicaragua e gioco di ruolo

Il commercio equo e solidale sarà protagonista sabato nella sede dell’Associazione Officina Solidale e di MondoMangione in via Bernardo Tolomei 7. Alle 11 è previsto l’incontro con due produttrici di caffè, Urania Lisseth Hernandez e Fatima Ismael, presidente e direttrice della Cooperativa Soppexcca, che riunisce produttori di caffè del Nicaragua. L’iniziativa si svolge a conclusione del progetto ’Consumi o scegli? Filiere alimentari e consumo sostenibile’, sostenuto a Siena da Officina Solidale e istituto Monna Agnese di cui sono state coinvolte due prime del liceo linguistico, una seconda dell’istituto tecnico per le biotecnologie, attraverso un gioco di ruolo che aveva lo scopo di far capire le dinamiche del commercio mondiale. Alcuni alunni del Monna Agnese collaboreranno anche nel servizio di traduzione dallo spagnolo all’italiano. Alle 15 il gioco di ruolo.