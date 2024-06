"Incontra vero contradaiolo". Ultima moda dei tour turistici

Non ha limite la fantasia per richiamare turisti: non basta più il territorio, non basta un centro storico e nemmeno eventi per meglio accogliere il viaggiatore. Adesso si va verso "la scoperta" dell’abitante più autentico, per poi mostrarlo al curioso viandante. E’ il caso della nuova iniziativa, che ci fa abbastanza pensare, del sito midiverto.it che vende pacchetti di itinerari e che si definiscono "specialisti in divertimento per tutte le età". Tra le esperienze che propongono c’è quella che si intitola Incontra un vero "contradaiolo", che prosegue: "vivi la magica Siena assieme ad un vero contradaiolo, ripercorrendo la sua vita di puro senese da generazioni, scoprendo luoghi segreti non accessibili a tutti. Immergiti nella particolare atmosfera delle strade di contrada e sentiti come un puro senese". E allora non restava che chiedere a Beatrice Gambassi, ideatrice del progetto, spiegazioni in merito all’idea: "E’ nata da un mio incontro personale con il contradaiolo, - ci dice sull’iniziativa - abito da qualche anno qui in provincia di Siena ma non sono natia, ho chiesto a questo amico che ha sempre vissuto qui e conosce bene Siena, se mi faceva fare un giro diverso, originale non la classica gita con la guida, quindi mi ha fatto visitare zone accessibili ma non conosciute, come funzionano le contrade, mi è piaciuto molto e volevo riproporlo anche ad altre persone, tra l’altro so che molte guide vengono da fuori e conoscono Siena dai libri e non perché l’hanno vissuta fin dal principio, la cosa che colpisce è quella di raccontare aneddoti sulla contrada e sulle zone che va a visitare col cliente e le persone sono entusiaste di ciò". Non possiamo che proseguire domandando come va l’iniziativa: "Essendo in fase di start-up, - prosegue Beatrice Gambassi - per il momento sono sopraggiunte 2 persone dall’Italia che hanno fatto il giro ma contiamo di annoverare anche gli stranieri sperando in una bella stagione". Concludiamo sul futuro di questo progetto sul "puro contradaiolo": "Non so se verrà riproposta in seguito, causa disponibilità della persona che svolge l’attività, quindi vedremo gli sviluppi". Non resta che attendere come nel mondo sia stata accolta l’idea di trascorrere un po’ di tempo con un individuo di pura razza senese pronto a raccontare anche dei propri avi.

Massimo Biliorsi