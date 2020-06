Siena, 22 giugno 2020 - "La notte tra domenica e lunedì è passata tranquilla, siamo fiduciosi". Così di prima mattina il responsabile dell'emergenza-urgenza dell'ospedale Le Scotte di Siena, Sabino Scolletta, parlando della notte trascorsa da Alex Zanardi, la terza nella struttura ospedaliera senese dopo il terribile incidente in cui è rimasto coinvolto il campione paralimpico.

"Il percorso non sarà breve, avremo bisogno di tempo per valutare Zanardi nelle prossime settimane", dice Scolletta a Agorà Rai. Zanardi si è scontrato con un camion che veniva in direzione opposta sulla statale 146 nel territorio comunale di Pienza. Ora si attende il bollettino medico di questo lunedì.

L'autista del camion: "Sono sconvolto, ma non ho colpe"

"Quando ho visto che lui sbandava mi sono buttato tutto a destra, ma lui mi è venuto addosso ed è scivolato verso il camion". Lo ha detto al giornale radio Rai l'autista quarantaquattrenne del camion contro il quale si è schiantato Zanardi: "Sono mortificato ma mi è spuntato davanti in una frazione di secondo". "Quando ho visto questo gruppo di biciclette ho visto uno che, non sapendo chi fosse, ha cominciato a sbandare mi sono buttato sulla destra però è stata una frazione di secondo e mi ha colpito. Penso di aver fatto il possibile. Penso tutte le notti a quel momento mi dispiace e gli sono vicino non so come finirà ma sono a terra", ha aggiunto.

I l punto sulle indagini

Un evento pubblico ma senza autorizzazioni richieste alla questura nè comunicazioni formali ai sindaci durante il passaggio. Più che sulla dinamica, ormai quasi del tutto accertata, le indagini sono ora concentrate sulle modalità di svolgimento di 'Obiettivo Tricolore', la staffetta di ciclisti paralimpici che in due settimane (dal 12 al 28 giugno), coinvolgendo 50 atleti, vuole offrire all'Italia "un messaggio di rinascita attraverso lo sport", con partenza da Luino, sul lago Maggiore, e arrivo sul tacco della Penisola, a Santa Maria di Leuca, in Puglia. LEGGI L'ARTICOLO

Parla il videomaker che ha ripreso l'incidente

È un videomaker di Perugia, Alessandro Maestrini, ad avere ripreso l'incidente. « Zanardi non teneva il cellulare in mano al momento dello schianto» ha ricordato Maestrini. «Dopo aver affrontato una salita pedalando con le mani - ha aggiunto -, al momento della discesa ha preso il telefonino e fatto alcune riprese a bassa velocità, poi lo ha riposto, lo ha messo via, e ha continuato la discesa fino al punto dell'incidente. Diverso tempo dopo l'impatto il cellulare squillava dal vano dell'handbike ed è stato preso dai carabinieri»

​"Uso del cellulare? Non risulta"

''A noi al momento non risulta''. Così il procuratore capo di Siena, Salvatore Vitiello, smentisce le indiscrezioni circolate circa una distrazione fatale commessa da Alex Zanardi con l'uso del telefonino poco prima dell'incidente. ''dai filmati amatoriali acquisiti finora dagli investigatori, e inseriti nel fascicolo aperto dalla procura per il reato di lesioni gravissime da incidente stradale, non emergerebbero immagini che mostrino l'ex pilota di formula 1 con in mano un telefonino prima dell'impatto". Per altro, fanno notare gli investigatori, il cellulare è stato ritrovato all'interno della scocca della handbike. Sia cellulare che handbike sono stati sequestrati e a giorni verrà eseguita la perizia. Sarà quindi l'esame dei filmati rinvenuti all'interno del telefonino a chiarire il giallo.

"Più il tempo passa e più c'è speranza"

«Rispetto a quando Alex Zanardi è arrivato al pronto soccorso le condizioni sono veramente cambiate. Il dato positivo è che più passa il tempo e le condizioni restano stabili, questo ci fa ben sperare». Lo ha detto Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento emergenza urgenza dell'ospedale Santa Maria delle Scotte di Siena. «Vuol dire - ha detto Scolletta - che non c'è un passo indietro e questo ci dà grande fiducia. Siamo fiduciosi come ieri. Siamo a due giorni dal trauma, confidiamo che le condizioni cliniche rimangano stabili e questo ci può dare in settimana la possibilità di pensare di valutarlo neurologicamente».

Sequestrati cellulare e handbike

L'handbike su cui era Zanardi al momento dell'incidente e lo smartphone che il campione aveva con sé sono stati sequestrati nell'ambito dell'inchiesta della procura di Siena - LEGGI L'ARTICOLO