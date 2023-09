incidente sulla 429

Un 19enne di Colle è rimasto leggermente ferito in seguito a una caduta dal motorino sulla vecchia 429, nelle immediate vicinanze di Poggibonsi. Soltanto danni ai mezzi, invece, in uno spettacolare fuori strada sulla ex provinciale per San Gimignano Sull’auto viaggiavano tre persone, uscite tutte illese. E’ intervenuta sul posto per i rilievi una pattuglia della polizia municipale.