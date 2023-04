Esplode pneumatico: cinquantenne ferito gravemente

San Quirico d'Orcia (Siena), 12 aprile 2023 – Grave incidente sul lavoro nella zona industriale di San Quirico d'Orcia, in provincia di Siena. Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito dopo l'esplosione di uno pneumatico avvenuta per cause in corso di accertamento.

L'uomo, titolare di un officina specializzata di pneumatici, è stato trasportato con Pegaso all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti anche l'ambulanza della Misericordia di Montalcino e il personale Asl per la Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.