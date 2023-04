Incidente sul lavoro a Castellina in Chianti: 32enne si ferisce mentre taglia il bosco

Castellina in Chianti (Siena), 12 aprile 2023 – Ancora un incidente sul lavoro in Toscana. È avvenuto questa mattina, mercoledì 12 aprile, in località Due Querce nel comune di Castellina in Chianti, in provincia di Siena, dove, per cause in corso di accertamento, un 32enne è rimasto ferito durante l'attività di taglio boschivo.

Sono stati chiamati i soccorsi ed è stato immediato l'intervento dei sanitari, che hanno permesso di trasportare l'uomo all'ospedale Santa Maria alle Scotte dove è attualmente ricoverato.

Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Radda in Chianti, l'ambulanza della Misericordia di Gaiole in Chianti e il personale Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).

