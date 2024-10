Incidente sul lavoro a Colle Val d’Elsa, l’operaio ha perso tre dita di una mano

Colle Val d’Elsa (Siena), 31 ottobre 2024 – Grave infortunio sul lavoro nella tarda mattinata al Centro operativo comunale di via delle Lellere, a Colle. Un operaio di 58 anni ha perso tre dita di una mano mentre stava eseguendo alcuni lavori di falegnameria con l’ utilizzo di un macchinario ed è attualmente ricoverato al Centro di chirurgia e microchirurgia ricostruttiva della mano dell’ospedale fiorentino di Careggi, giudicato il migliore d’Italia nel settore, dove è arrivato in volo a bordo dell’ elicottero Pegaso 1 dell’ elisoccorso regionale.

L’uomo ha perso molto sangue ed è, inevitabilmente, in stato di shock, ma le sue condizioni di salute generali sono buone e non destano particolari preoccupazioni e, soprattutto, non è in pericolo di vita. Lo sfortunato incidente è avvenuto quasi a fine turno, quando mancavano pochi minuti alle 13, per cause e con una dinamica ancora da chiarire che saranno ricostruite dagli accertamenti compiuti dai funzionari e tecnici dell’ufficio Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl, intervenuti sul posto per le necessarie indagini. Sono stati i colleghi di lavoro dell’infortunato, richiamati dalle sue urla, i primi a soccorrere il cinquattottenne ed a dare l’allarme chiamando i soccorsi: un’ambulanza della Pubblica Assistenza colligiana ed un’automedica si sono precipitate a sirene spiegate al cantiere comunale, dove i sanitari hanno praticato le prime cure sul posto e, vista la gravità delle amputazioni riportate dall’operaio, hanno immediatamente allertato l’elisoccorso chiedendo l’invio dell’elicottero sanitario: Pegaso 1 è arrivato in pochi minuti atterrando sul prato del vicino stadio comunale, dove era già atteso dall’ambulanza con il ferito bordo e da dove, altrettanto rapidamente, ha raggiunto l’ospedale universitario fiorentino.