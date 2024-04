Incidente in una falegnameria. Operaio ferito a una mano

Ancora un grave infortunio sul lavoro. Un falegname di 67 anni mentre stava lavorando con un macchinario è rimasto seriamente ferito a una mano. E’ successo ieri mattina a Case Sparse Bonatte, nel Comune di Radda in Chianti. L’uomo è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Careggi con Pegaso, atterrato in uno spiazzo nei pressi del luogo dove è avvenuto l’incidente. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio, al vaglio dei carabinieri e del personale della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, che stanno effettuando accertamenti per stabilire le cause e fare completa luce sull’episodio, accaduto poco dopo le 9. E’ stato immediatamente attivato il 118 che, vista la criticità della situazione, per guadagnare tempo prezioso, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto anche l’automedica di Radda in Chianti e l’ambulanza della Misericordia di Gaiole in Chianti. Una piaga, quella degli incidenti sul lavoro, che non risparmia nessun settore. Stando ai dati Inail, nel 2023 ci sono state in Italia oltre 500 mila denunce di infortuni sul lavoro in un anno. Considerando anche domeniche e festivi, quando tanti lavoratori di svariati settori sono comunque in servizio, la media registrata su tutto il territorio nazionale parla dunque di oltre 1.600 casi al giorno, ovviamente non tutti gravi. Il numero è altissimo e, nonostante il calo del 16,1% rispetto al 2022, testimonia un fenomeno preoccupante. Quello delle costruzioni, secondo i dati dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering di Mestre, si conferma il settore con maggiore mortalità, seguito da trasporti e magazzinaggio, attività manifatturiere e dal commercio.