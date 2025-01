Incidente di caccia. Uomo ferito al petto

Incidente di caccia ieri mattina nei boschi di Castellina in Chianti, in una zona impervia della località Cispiano. Ha riportato conseguenze un cinquantanovenne residente a Poggibonsi, impegnato nella pratica venatoria insieme con altre persone. L’uomo - poi trasportato in codice 2 al Policlinico Le Scotte di Siena - è stato colpito al petto dalla scheggia di un proiettile: si tratta adesso di comprendere se partito accidentalmente dal proprio fucile o per errore dall’arma in uso a un suo compagno di caccia. Saranno le indagini dei Carabinieri della stazione di Radda in Chianti a fare luce sull’accaduto. Sono state le stesse persone presenti sul posto ad allertare i soccorsi, l’ automedica e la Croce Rossa Italiana, da Siena, per un intervento complesso in una superficie caratterizzata dalla fitta vegetazione e di complessa accessibilità. Tanto che sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del distaccamento di Poggibonsi per le difficoltose operazioni preparatorie al trasporto in ospedale imbracando il cacciatore ferito e adagiandolo poi sulla speciale barella per il trasferimento alle Scotte in ambulanza. Era stato allertato l’elisoccorso Pegaso 1 ma non c’è stato poi bisogno dell’atterraggio.

L’intervento, per quanto difficoltoso vista la particolarità della zona, è andato in porto. Condizioni giudicate di media gravità, nei momenti successivi all’accaduto, per il cacciatore che ha ricevuto alle Scotte del personale sanitario.

Occorre adesso comprendere la dinamica dell’accaduto e le cause. I militari di Radda in Chianti stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per la ricostruzione di una vicenda che ha creato, sul momento, come si può comprendere, una certa apprensione.