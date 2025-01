Drammatico incidente al Bernino, gravemente ferito diciassettenne

Valdelsa (Siena), 5 gennaio 2025 – Le strade della Valdelsa tornano purtroppo a macchiarsi di sangue. Un 17enne è rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente avvenuto nella tarda serata di venerdì sulla provinciale 130, nei pressi degli impianti sportivi del Bernino, a Poggibonsi. Il giovane ha perso il controllo dello scooter ed è caduto, sbattendo violentemente sull’asfalto. Nel giro di qualche minuto sono arrivati sul posto il 118, l’automedica di Campostaggia, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Il 17enne, originario di Colle, ma da un anno residente con la famiglia a Poggibonsi, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Campostaggia, e in seguito è stato trasferito alle Scotte per ulteriori accertamenti. Ancora da accertare la dinamica del sinistro, al vaglio della polizia municipale. L’incidente ha provocato lunghe file e il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente soltanto dopo una quarantina di minuti.

Nelle ultime ore sono accaduti altri due incidenti sulle strade valdelsane. Il bilancio è di un ferito, Nei pressi di Poggibonsi una pensionata di 74anni ha perso il controllo della sua auto, che è finita fuori strada. La donna, per fortuna, spavento a parte, ha riportato lievi conseguenze. Tutti illesi, invece, gli occupanti delle due auto coinvolte nell’ennesimo scontro sulla 68 che collega Poggibonsi e Colle. Sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia municipale. Come spesso accade in questi casi, trattandosi di strade assai transitate, si sono formate delle lunghe code, ma la situazione è tornata alla normalità rapidamente.

E’ lungo anche in Valdelsa l’elenco delle strade a rischio e in attesa di una messa in sicurezza definitiva che non arriva: oltre alla Palio, troviamo la Cassia da Poggibonsi a Barberino, la 429 da Poggibonsi a Castellina in Chianti, la 68 da Poggibonsi a Colle, forse l’arteria più pericolosa in assoluto, come dimostrato dall’elevato numero di incidenti, spesso anche gravi, di cui è teatro durante l’anno. Ma nella lista delle arterie ad alto rischio del nostro territorio ci sono anche strade del centro abitato di Poggibonsi, in particolare via Montegrappa, via Pisana e la stessa la provinciale 130 dove è accaduto l’incidente in cui nella tarda serata di venerdì è rimasto seriamente ferito il 17enne poggibonsese ricoverato alle Scotte.