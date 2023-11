Incidente sull’Autopalio, tangenziale chiusa e disagi a Siena Acquacalda

Siena, 20 novembre 2023 – Code e disagi sull’Autopalio all’altezza dell’uscita Acquacalda, a Siena, in direzione Grosseto. La strada è rimasta chiusa per un incidente che ha coinvolto tre veicoli, uno dei quali si è ribaltato. Sul posto mezzi di soccorso e Polizia Municipale.

Incidente sull'Autopalio (foto Di Pietro)

Tre veicoli coinvolti, di cui uno ribaltato. Un occupante è ferito, ma non gravi condizioni. Sul posto Polizia Municipale e mezzi di soccorso sanitario, oltre a veicoli di supporto per rimozioni, bonifica stradale e personale Anas per competenza.