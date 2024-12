Incidente a Gaiole. Un ferito alle Scotte

Incidente ieri mattina nel territorio di Gaiole in Chianti, lungo la strada provinciale 6. Per cause in corso di accertamento - all’opera le forze dell’ordine intervenute sul posto - un’auto ha avuto un incidente e i cinque occupanti hanno riportato delle conseguenze, a conti fatti non particolarmente serie. Allertati i soccorsi del servizio di emergenza, alle 10,46. Il più grave dei feriti un 37enne, trasportato in codice 2 al pronto soccorso delle Scotte. Lievi lesioni, classificate codice 1 e quindi non preoccupanti, a carico delle altre persone che si trovavano all’interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti con i rispettivi addetti un’ambulanza della Misericordia di Radda in Chianti, un’ambulanza della Croce Rossa di Siena, i Vigili del fuoco del comando provinciale di Siena e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ripristinare la normale situazione della viabilità nella zona interessata dall’incidente.