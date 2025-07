Vasto incendio a Sarteano, dieci squadre al lavoro contro fuoco e vento

Sarteano (Siena), 23 luglio 2025 – Incendio a Castiglioncello del Trinoro, nel comune di Sarteano. In fiamme vasti appezzamenti di terreno con sterpaglie, macchie e bosco. Sono intervenute ben dieci squadre del volontariato antincendi boschivi e operai forestali, il cui lavoro è reso più difficile a causa del forte vento che spinge le fiamme a muoversi rapidamente.

Sono due gli elicotteri regionali che sotto il coordinamento di due direttori delle operazioni limitano con i loro sganci la diffusione delle fiamme. In corso di valutazione l'attivazione di ulteriori squadre e mezzi aerei. Presenti anche i vigili del fuoco per il rifornimento dei mezzi antincendio e per il presidio di abitazioni eventualmente minacciate da incendio.

Peraltro la Regione ricorda che – a seguito delle condizioni climatiche – in tutta la Toscana vige dal 21 giugno al 31 agosto il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali.

Quello di Sarteano non è l’unico incendio di giornata, purtroppo: l’altro si è propagato su una vasta porzione delle colline di Montebello, nel comune di Certaldo. Due elicotteri regionali e 12 squadre di volontariato antincendi boschivi sono riusciti a contenere il fronte delle fiamme. Secondo la stima del direttore delle operazioni, l’incendio ha bruciato circa 16 ettari di sterpaglie e macchie e un ettaro di bosco. Intervento anche dei vigili del fuoco con elicottero e numerose autobotti, considerata la presenza in zona di impianti industriali e abitazioni.