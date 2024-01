Incendio in un podere. Fiamme nell’ingresso. Madre e figlie si salvano

di Laura Valdesi

SIENA

Fiamme nel podere, quando manca poco a mezzanotte. Una madre e le sue bambine ancora piccole riescono ad uscire prima che le lingue di fuoco avvolgano completamente l’ingresso dello splendido casale, in località Podere Fonterenza, una delle aziende rinomate del Brunello di Montalcino. Luogo magico, nella zona di Sant’Angelo in Colle, dove viti e olivi vengono trattati con la cura e l’amore che solo chi produce qui sa mettere. Una nottata di freddo e spavento per la famiglia. Di grande lavoro, fino alle 4,30, per i vigili del fuoco. Al termine dell’intervento viene fatto un fonogramma con cui si interdice l’accesso all’appartamento che si trova al primo piano perché, a seguito del rogo, i vigili del fuoco hanno rilevato danni a parte della struttura portante del fabbricato. Le tre persone che si trovavano nella proprietà, madre e due figlie appunto, in via precauzionale sono state portate all’ospedale di Grosseto da cui sono poi state dimesse poco dopo gli accertamenti da parte dei sanitari.

L’allarme scatta intorno alle 23.45. Tutto silenzio intorno. Erano andate già a riposarsi quando l’odore del fumo dà loro la scossa. E riescono a scendere rapidamente, mettendosi in salvo, prima che le fiamme divorino soprattutto l’ingresso della proprietà. Quando i vigili del fuoco arrivano madre e figlie sono fuori, poi verranno accompagnate dall’ambulanza in ospedale per gli accertamenti. Intanto il rogo si allarga. Sul posto arriva la squadra del distaccamento di Montalcino ma si aggiunge in supporto anche un’autobotte dal comando provinciale di Siena, unitamente al funzionario di turno perché s’intuisceche la situazione è delicata. L’incendio, propagatosi nel vano di ingresso dell’abitazione dove si trovava anche un camino, ha coinvolto tale spazio e, in maniera parziale, anche le stanze limitrofe, a partire dalla cucina che viene lambita con danni collegati soprattutto al calore che si era sprigionato dal rogo. A seguito del quale, rilevano i vigili del fuoco, è rimasta danneggiata parte della struttura portante della copertura del fabbricato. Facile immaginare che il fumo si è insenuato anche nella altre stanze. Impossibile per adesso, come detto, stante l’interdizione di tutto il primo piano, rientrare nella proprietà. Sul posto nella notte sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Montalcino.