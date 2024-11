Incendio in abitazione. Muoiono 12 cani

Due donne, madre e figlia, intossicate, dodici carcasse di cani uccisi da fuoco e esalazioni. Sono la conseguenza di un pauroso incendio sviluppatosi nel pomeriggio di ieri al primo piano di in un appartamento di tre piani ubicato in via Umberto I a Montisi. L’allarme è stato dato dai vicini di casa delle due donne (madre di 89 anni, figlia di 62), tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Montalcino. Le donne sono state poste in salvo, le fiamme domate. Quindi il sopralluogo dei vigili che hanno dichiarato inagibile l’intera palazzina. Due donne salvate, tanti cani, pare che all’interno della casa ne fossero ospitati una trentina, morti e tanti altri in fuga. Nel piccolo borgo di Montisi sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Montalcino, uomini della Asl che hanno soccorso madre e figlia trasportandole all’ospedale di Nottola. Sono state ricoverate per essere sottoposte alle terapie del caso. Non sono in pericolo di vita. Morti, come detto, almeno dodici cani. Tante le carcasse rinvenute dai vigili del fuoco. Un gruppo folto che ha sorpreso i vigli e gli stessi uomini dell’Arma. Ben presto il perché sarebbe stato chiarito: tutto per l’affetto delle due per questi animali. Tanti, fino al punto che molti vicini avrebbero manifestato dissenso perchè abbaiavano spesso. Tutto chiarito su questa nutrita presenza. Invece i vigili del fuoco sono al lavoro per individuare quali sono state le cause dell’incendio che, come detto, ha provocato danni anche alla palazzina. Non ci sarebbe stata nessuna esplosione, quindi qualche fonte di fuoco potrebbe aver causato il divampare delle fiamme. Il lavoro dei vigili del fuoco è ancora in corso.

Massimo Cherubini