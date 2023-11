Inaugurazione dell'Anno Accademico: Rinnovata Concordia tra Università e Città

Ci sono tante sollecitazioni emerse dalla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università. La presenza di Marco Montorsi e Rino Rappuoli, presidente e direttore del Biotecnopolo, venuti ad ascoltare il ministro Anna Maria Bernini. La presenza in prima fila, con fascia tricolore, del sindaco Nicoletta Fabio: era la prima inaugurazione per lei, ha rimarcato il rapporto tra Università e città, fondamentale per entrambe. L’arrivo, regolato con il suo fuso orario, del presidente della Regione Giani. Il colloquio tra il ministro Bernini e il rettore della Stranieri, Tomaso Montanari, con ironie sulla sua candidatura a sindaco di Firenze. Il ministro tornerà a febbraio per la Stranieri. Prove di concordia ritrovata e di futuri migliori.