Inaugurato il Punto facile alla sede Auser

È stato inaugurato il Punto digitale facile gestito dall’Auser di Chiusi Scalo in via Gorizia. Lo sportello, finanziato dalla Regione Toscana con fondi Pnrr, nasce per dare un servizio gratuito ai cittadini privi di abilità tecnologiche per avere assistenza e diventare autonomi nella gestione dei servizi digitali, tramite l’aiuto di un facilitatore appositamente formato. Lo sportello sarà attivo a pieno regime dal 2 gennaio e sarà aperto agli utenti dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e il venerdì dalle 9 alle 13. "È un’opportunità concreta e un modo di essere vicini alle persone che hanno più difficoltà a relazionarsi con le nuove tecnologie" dichiarano il sindaco Sonnini e l’assessora al sociale Talozzi. Grazie all’associazione Auser di Chiusi Scalo che ha partecipato al bando rendendosi disponibile, alla Regione Toscana e all’Unione dei Comuni della Valdichiana che si è occupata della gestione del bando per questo importante progetto sociale".