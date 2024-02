Inaugurata postazione Dae

Inaugurata la nuova postazione Dae a Colle in via San Marziale. Postazione donata da dieci aziende del territorio che si sono impegnate ad acquistare e donare il dispositivo tramite l’associazione Siena Cuore Odv. "Un plauso – afferma il Cav. Juri Gorelli, Presidente di Siena cuore Odv – alle aziende così sensibili al tema e determinate a fare la loro parte. Perché essere preparati ad agire tempestivamente in caso di emergenza fa la differenza tra la vita e la morte, ma anche avere i dispositivi a disposizione dislocati sul territorio è fondamentale, assieme alla formazione. Grazie alla loro generosità delle aziende e alle autorità che come sempre ci supportano con la loro vicinanza e testimonianza a ben operare". "Ringrazio l’associazione Siena Cuore - dichiara il primo cittadino Alessandro Donati - per la sensibilità che dimostra continuamente insieme alle dieci aziende del territorio che hanno fatto la donazione con la quale è stato possibile dotare Colle di una nuova postazione Dae. La morte cardiaca improvvisa è tra le maggiori cause di mortalità fra giovani e adulti e una rapida defibrillazione è l’unico trattamento efficace in caso di arresto cardiaco".