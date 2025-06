Inaugurata la ’Scuola della memoria’

Quella che fu la caserma delle truppe naziste e della polizia politica fascista a Torrita di Siena, oggi è uno spazio dedicato alla storia locale della Resistenza. Al piano terra della ex scuola “Edmondo De Amicis” di via Roma, requisita dalla Wermacht e utilizzata come luogo di detenzione e tortura per gli oppositori al regime nazifascista, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della “Scuola della memoria”, una sala espositiva e didattica allestita dalla sezione Anpi di Torrita di Siena e intitolata alla formazione partigiana M. Mencattelli.

Atti, documenti, fotografie, installazioni artistiche celebrative sono da oggi a disposizione della comunità.

L’inaugurazione si è svolta in occasione del primo giorno della Festa della Costituzione, l’evento organizzato dai circoli Anpi della Valdichiana, ed è stata introdotta da una presentazione a cui sono intervenuti il sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi, il presidente della sezione Anpi Torrita Giulio Fè, la consigliera regionale Elena Rosignoli, il presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese Edo Zacchei, il vicepresidente Anpi provinciale Siena Gianpiero Giglioni, la dirigente scolastica dell’Istituto G. Parini Torrita di Siena Mita Santoni, Laura Mattei dell’ Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Siena, il Maresciallo della Guardia di Finanza Lucia Corda, in ricordo degli uomini delle forze armate che contribuirono alla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

"“Una scuola – ha proseguito il sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi – insegna, cresce, rende le persone adulte. Nel nome “Scuola della memoria” sta l’auspicio di questa amministrazione che il nuovo spazio possa contribuire a formare una coscienza civile consapevole nelle nuove generazioni".