In scena Otello tutto al femminile. Shakespeare riletto ai Rinnovati

Sarà un ‘Otello’ tutto al femminile lo spettacolo che da stasera a domenica andrà in scena ai Rinnovati. Nuovo appuntamento per la rassegna ‘Metaversi’, con una rilettura di Shakespeare portata in scena da Valentina Acca, Flaminia Cuzzoli, Francesca Farcomeni, Federica Fracassi, Federica Fresco, Ilaria Genatiempo, Viola Marietti e Cristiana Tramparulo, per la regia di Andrea Baracco. "Il testo di Otello mi accompagna da molti anni – racconta il regista – con le sue domande abissali sull’ambiguità della natura e delle relazioni umane. Esiste nel testo, un altro tema per me cruciale, ovvero la riflessione sulla profonda affinità tra ciò che è teatro e ciò che è vita". "La scelta di un cast al femminile – prosegue Baracco – non è una scelta estetica, ma poetica. È un inganno, per liberare lo sguardo del pubblico dai pregiudizi sulla storia e i suoi temi, e lasciarsi attraversare dalla terribile consapevolezza che chiunque di noi può, un giorno, trovarsi a giocare il ruolo della vittima o del carnefice". L’opera andrà in scena ai consueti orari della rassegna: domani e sabato alle 21 e domenica alle 17. Il cast, inoltre, incontrerà il pubblico domani alle 18 nel foyer del teatro.

Stasera alle 21.15 torna ad alzarsi anche il sipario del Pinsuti di Sinalunga, con ‘Bruna è la notte’, commedia all’italiana di e con Alessandro Riccio e Alberto Becucci. Spettacolo musicale che tra risate e canzoni, commozione e silenzi sulla storia di una cantante di locali di ‘serie B’ a fine carriera, che sul viale del tramonto tra un bicchiere di gin e una sigaretta parla dei fasti fatui passati e la vita sul marciapiede. Le canzoni e le musiche sono state pescate dai vecchi repertori di Pasolini, Carpi, Bixio e altri grandi compositori.

E sempre stasera alle 21 al Teatro dei Risorti di Buonconvento va infine in scena lo spettacolo ‘Hotel del libero scambio. Moltitudini di solitudini’, con ricavato a favore dell’associazione Autismo Siena - Piccolo Principe. Teatro e solidarietà, per un evento promosso da Arci Siena Aps con l’associazione Topi Dalmata e la Compagnia QKK (Quei Ke Konta) e il patrocinio del Comune di Buonconvento. Diretto da Silvia Priscilla Bruni, lo spettacolo è accompagnato dalle musiche dal vivo dalla voce di Alessandra Fantoni affiancata da Michele Borgogni (armonica) e Mario Costanzi (chitarra).

Riccardo Bruni