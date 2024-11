In regalo con La Nazione. Quattro foto Alinari

Conoscere la nostra storia per capire il presente e guardare al futuro. E’ questo lo spirito giusto per ammirare le fotografie seppiate dell’Archivio fotografico Alinari che saranno offerte in dono ai lettori de La Nazione. La prima stampa è oggi in abbinamento gratuito con La Nazione e poi una al giorno fino a sabato 30 novembre. E’ una delle iniziative nell’ambito delle celebrazioni per i 165 anni dalla fondazione del giornale più longevo d’Italia per continuità delle pubblicazioni. La seconda scheda delle foto storiche Alinari sarà distribuita domani in abbinamento gratuito a La Nazione: Vincenzo Balocchi, Piazza Tolomei, Siena, 28 agosto 1932 (Archivio Alinari). Ogni riproduzione – in cartoncino e formato A4 – riporta su un lato l’antica foto Alinari, realizzata con tecniche di stampa sofisticate che ne esaltano colori e finiture originali, mentre sul retro sono riportati la didascalia, la data dello scatto originale, un breve testo per contestualizzare l’immagine insieme ai loghi degli sponsor e dei partner che hanno sostenuto il progetto.

Lo stabilimento fotografico è nato nel 1852 a Firenze dai Fratelli Alinari Leopoldo e Romualdo. Negli anni, diversi cambi di proprietà, con un archivio considerato tra i più rilevanti nella storia della fotografia, che si è sempre accresciuto anche grazie ad acquisti e numerose donazioni. Oggi vanta oltre 5 milioni di di beni fotografici. "Gli Archivi Alinari – spiega il presidente della Fondazione, Giorgio Van Straten – sono uno dei giacimenti di documentazione fotografica più rilevanti per la storia della fotografia, non solo italiana. Patrimonio divenuto pubblico nel 2019 grazie all’acquisizione da parte della Regione Toscana che oltre ad averlo salvato dalla dispersione, nel 2020 ha creato la Fondazione Alinari per la Fotografia, per la sua gestione, conservazione e valorizzazione".

Obiettivo della Fondazione è infatti quello di rendere fruibile al pubblico questo importante patrimonio attraverso ricerche, campagne di restauro, nuove catalogazioni e digitalizzazioni, mostre e iniziative pubbliche. Ecco che possiamo ammirare, nelle quattro stampe che saranno date in omaggio con La Nazione, alcuni degli scorci più belli di Siena. Non resta dunque che raccogliere la serie completa delle foto Alinari consapevoli che non si tratta "solo" di quattro belle immagini, bensì di autentiche opere uniche. Sarà un privilegio poterle custodire, ricordo geloso di una città di altri tempi.