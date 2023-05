In quel tratto si sfreccia troppo Limite di 50, si va oltre 100 all’ora

Un tratto di strada dove si dovrebbe andare al massimo a 50 chilometri orari. Ma qualcuno lo considera una pista dove sfrecciare superando anche i 110. Il Comune di Sovicille ha registrato addirittura una punta massima di 159 nel tratto da Ponte allo Spino alle Volte Basse. Che ha messo sotto la lente, monitorandolo da venerdì 12 a lunedì 15 maggio con un rilevatore di velocità che comunque non faceva multe. Una fotografia della situazione che imporrà probabilmente degli interventi per evitare problemi di sicurezza degli automobilisti. Ad annunciarlo è stato nelle ultime ore il sindaco Giuseppe Gugliotti pubblicando le tabelle con i dati rilevati, accompagnati dalla sua ’lettura’. "In questi giorni abbiamo installato un rilevatore di velocità (in entrambe le direzioni) sulla Sp 37 nel tratto fra Ponte allo Spino e Le Volte Basse, al momento solo per fini statistici e quindi senza sanzioni, in un punto in cui il limite sarebbe di 50 chilometri orari. I dati confermano – osserva il primo cittadino – con l’evidenza dei numeri quello che era già noto, ovvero una diffusa violazione dei limiti, con punte di oltre il 20%, dei veicoli (di notte il 25%, 1 su 4) che transitano ad oltre 90 chilometri". Osservando i dati emerge che i passaggi giornalieri sono importanti se si considera che venerdì 12 e sabato 13 sono stati rispettivamente 1064 e 1075 i mezzi che hanno circolato nel segmento stradale in esame. Il calo fisiologico domenicale – 674 –, l’impennata invece di lunedì 15: 1332. Per un totale di 4145 con una media giornaliera di 1036. Guardando la velocità si scopre che lo zoccolo duro degli automobilisti viaggia fra 60 e 90, oltre il 68% mentre sono il 19,8% quelli che transitano fra 90 e 110. Ben 121 spingono oltre sull’acceleratore. "Stiamo continuando a raccogliere informazioni per poi valutare le ulteriori, possibili, misure da adottare", annuncia Gugliotti.

La.Valde.