In provincia il record di ’Polis’. Uffici postali con più funzioni in Comuni sotto 15mila abitanti

In provincia una nuova soluzione per chi necessita di fare più velocemente e attraverso pratiche meno complesse documenti e certificazioni come passaporti e carte d’identità, direttamente in ufficio postale. Si chiamano ‘Polis’, gli uffici postali destinati ai Comuni con meno di 15mila abitanti, un modo per facilitare chi vive in centri isolati, accorciando le distanze tra i cittadini e gli uffici presenti nelle grandi città, senza bisogno di percorrere chilometri. E sarà la provincia senese a godere del maggior numero di strutture sul territorio italiano, con ben 84 uffici, mentre n Italia, secondo quanto annunciato dal condirettore di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, lo sportello unico digitale interesserà settemila Uffici Postali in piccoli Comuni. Un record per Siena, che sempre a livello nazionale si trova tra le prime posizioni nella classifica delle assunzioni di personale a tempo indeterminato destinato agli uffici postali. "Non solo – ha dichiarato Consuelo Loiero, direttrice della Filiale delle Poste di Siena -. Siena è un’area che presenta una delle più alte percentuali di competenze al femminile. Una provincia postale in rosa, dove tutti i capi servizio sono donne, all’interno di un’azienda che è il maggiore datore di lavoro sulla provincia".

Dal 2020, a Siena sono state assunte tredici persone con competenze diverse tra operatori, consulenti e categorie protette. "Siena e le Poste – ha continuato Loiero - hanno un legame forte, che affonda le radici nel tempo, con una sede storica datata 1912 e una piazza che i senesi non chiamano con il nome ufficiale, identificandola proprio con le Poste". Intanto, sono terminati i lavori di ristrutturazione nelle sedi di San Casciano dei Bagni, Abbadia San Salvatore e Radicofani. A breve i lavori interesseranno anche Sarteano.