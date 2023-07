In piazza Arnolfo la finalissima del contest per le ’voci nuove’

In dirittura d’arrivo l’edizione numero 27 del Festival nazionale degli Interpreti ’Voci nuove.it’ che quest’anno ha coinvolto giovani artisti provenienti da Puglia, Umbria, Lazio, Liguria, Piemonte, Romagna e Toscana. A cura del Grg (Gruppo ricreativo giovanile) ’La Badia’ di Colle di Val D’Elsa. "A quetsa edizione – spiega Fabrizio Baldini, coordinatore del Grg – con forse uno dei livelli più alti da quando esiste il concorso, hanno preso parte anche alcuni ragazzi che la scorsa primavera sono stati protagonisti di Sanremo Junior dimostrando tutto il loro valore".

La sfida adesso si giocherà tutta nella finalissima nazionale in programma sabato prossimo, 22 luglio. alle 21,30 in piazza Arnolfo a Colle, una serata che avrà come ospite il cantautore Franco Fasano. A presentare ci penseranno Fabrizio Baldini e Marco Dottore.

Anche il sindaco di Colle Alessandro Donati ha voluto prendere parte al Festival, partecipando alla tapa di Imperia, dimostrando grande apprezzamento.

Fabrizio Calabrese