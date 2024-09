’In odor di campionato’. Il Siena torna in campo

Il Siena torna in campo oggi pomeriggio al Bertoni dell’Acquacalda per iniziare la settimana di lavoro in vista dell’esordio in campionato di domenica alle 15 a Tavarnelle contro il San Donato. Lavorerà col gruppo regolarmente l’ultimo arrivato in ordine di tempo, il centrale classe 2002 Fort, giunto in prestito dal Campobasso. Per lui, che sarà ufficiale nelle prossime ore, il ruolo di quarto centrale difensivo dopo Achy, Cavallari e Biancon. Il mercato dei dilettanti è aperto per tutto il mese e ovviamente resta la possibilità di attingere agli svincolati ma la sensazione è che per adesso la società lasci invariata la rosa, composta al momento da 25 calciatori, inclusi i due portieri.

In vista dell’esordio in campionato Magrini potrebbe proporre un undici molto simile a quello visto sabato pomeriggio nell’amichevole contro lo Zenith Prato con un paio di variazioni. Se Giannetti sarà in condizione (ha saltato il test contro i pratesi) potrebbe esserci lui davanti con Galligani e Candido a supporto, altrimenti possibile la conferma di Semprini che sabato si è mosso bene e ha anche segnato un bel gol di testa.

In difesa potrebbe esserci Achy e non Biancon con Cavallari mentre la gestione delle quote potrebbe essere la stessa di quella che realisticamente è stata l’ultima amichevole del lungo precampionato della Robur, ovvero con Tirelli (2006) in porta e i terzini Morosi (2004) e Di Paola (2005) schierati dal primo minuto come under obbligatori. In mezzo in quattro si giocano tre maglie: Lollo, Bianchi, Mastalli e Masini mentre Hagbe ne avrà almeno per ancora altre due o tre settimane.

Infine la campagna abbonamenti che, salvo proroghe, chiuderà sabato alle 24. Per acquistare la tessera restano attive le rivendite alla tabaccheria Il Chiasso Largo e al Siena Club Fedelissimi;e online è possibile sottoscrivere l’abbonamento su etes.it.

Guido De Leo