In due rapinano una ferramenta. All’interno trovano un dipendente. Minacciato con la mannaia: a giudizio

Deve essere stato uno choc trovarsi davanti un uomo che impugnava una mannaia. Aveva una lama di oltre 30 centimetri, era stata presa da uno scaffale della ferramenta dove i due ladri erano andati a rubare. Senza pensare che all’interno ci fosse un dipendente, poi minacciato appunto con la grossa scure per riuscire a mettere in salvo il bottino. Un colpo, nella ferramenta di via San Gimignano nel febbraio 2023, che destò clamore. Anche per la rapidità con cui i carabinieri di Poggibonsi riuscirono ad individuare i due che sono ora accusati di rapina aggravata. Entrambi di origine rom e residenti in provincia di Pisa, 37 anni, assistiti ieri dall’avvocato Jacopo Nencini in rappresentanza dei difensori di fiducia, sono stati rinviati a giudizio dal gup Andrea Grandinetti. A sostenere l’accusa il pm Valentina Magnini. Il processo inizierà il 17 dicembre. E ricostruirà dal momento in cui entrarono nel negozio che era momentaneamente chiuso per la pausa pranzo, raggiunto con il furgone della ditta per cui lavoravano. Avevano forzato una porta laterale, entrando all’interno del punto vendita che avrebbe riaperto alle 15.30. Certi di poter agire con assoluta tranquillità, avevano fatto male i conti. Nel retrobottega, infatti, c’era un dipendente che stava pranzando. Sentendo i rumori era andato a vedere cosa stesse succedendo, trovandosi di fronte i due ladri. Presi 700 euro dal registratore di cassa, per fuggire con il denaro uno dei due banditi aveva minacciato il commesso che tentava di bloccare la loro fuga. E che poi aveva chiamato subito i carabinieri: trovati e identificati.

Laura Valdesi