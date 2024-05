’In-Box’, si apre la rassegna con otto compagnie

Si apre ai Rinnovati la rassegna ‘In-Box dal Vivo 2024’, che da questo pomeriggio fino a sabato animerà i teatri di Siena. Fase finale del concorso bandito da In-Box, fiera e vetrina del teatro contemporaneo, la manifestazione è una festa aperta a tutta la città. Sul palcoscenico si esibiranno otto compagnie, selezionate tra circa 400, che si contenderanno le repliche messe in palio, spettacoli in un circuito di circa novanta partner. Oggi alle 18.30 ai Rinnovati in scena ‘Sei la fine del mondo (letteralmente)’ di Anna Chiara Vispi e alle 21.30 ai Rozzi ‘The Bernard Loop’ di DispensaBarzotti. Domani alle 16 ai Rinnovati ‘Tecnicismi & Baldoria’ di Enoch Marella, alle 18.30 ai Rozzi ‘Tre liriche’ della compagnia Eat the Catfish e alle 21.30 ‘Come se niente fosse’ di Davide Grillo. Sabato alle 11 ai Rozzi ‘Molto dolore per nulla’ di Luisa Borini, alle 15 ai Rinnovati ‘Afànisi’ della compagnia Ctrl+Alt+Canc, alle 17 ai Rozzi ‘Affogo’ di Dino Lopardo.