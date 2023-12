Improvviso malore. Salta il concerto

Un improvviso malore, dopo lo spettacolare concerto nel Duomo di Siena e altre tappe del tour da Modena a Pescara, da Napoli ad Ancona, ha costretto Patti Smith ad andare al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna per accertamenti.

Dopo la notte in Cattedrale, la cantautrice ha dormito in un hotel accanto al Duomo ed è ripartita in tarda mattinata. Destinazione Bologna, dove avrebbe dovuto tenere un concerto al Teatro Duse. Appuntamento annullato e ricovero per accertamenti all’ospedale Maggiore.