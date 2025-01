Imprenditore a 19 anni. Filippo gestisce 70 ettari e i poderi della Regione

Montepulciano (Siena), 19 gennaio 2025 – L’intraprendenza e il coraggio di un ragazzo che, quando è ancora sui banchi di scuola, pensa seriamente al proprio futuro, si impegna per costruirlo e che, a 19 anni, è già imprenditore, nel settore agricolo. Una storia sorprendente e in controtendenza che ha convinto Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana, con deleghe anche all’agricoltura, alle aree interne e alle politiche per la montagna, ad andare a conoscere di persona Filippo Morgantini, di Montepulciano, che, nell’estate 2023, compiuti da poco 19 anni, si è aggiudicato la gestione dei poderi Palazzone e Poderuccio, di proprietà della Regione, con 70 ettari di terreno, proprio sulla linea di confine tra Chianciano Terme e Sarteano.

In realtà Saccardi si muove regolarmente sul territorio toscano, proprio per ‘toccare con mano’ le singole realtà; ma stavolta la curiosità è tanta perché, spiega, “Filippo è molto giovane, non proviene da una famiglia di agricoltori e perché ha deciso di prendersi cura di una parte di territorio, situata ad un’altitudine non indifferente, che altrimenti ora sarebbe abbandonata, con rischi sotto il profilo idrogeologico e dell’espansione della fauna selvatica”. L’incontro, a cui partecipa anche la consigliera regionale Elena Rosignoli, che ha segnalato all’amministratrice la bella e singolare storia, avviene in un pomeriggio in cui un impetuoso vento gelido spazza le cime dei poggi; ma l’aria limpida permette di ammirare il luogo in tutta la sua selvatica bellezza: un enorme balcone, a cui si arriva lambendo la villa ‘La Foce’, superando rampe e tagliando pianori, affacciato sulla Val d’Orcia. Ma né Saccardi né Morgantini si fanno rapire dalla poesia.

Ci sono da visitare i sette alloggi, camere e appartamenti, ricavati nei due poderi, per l’attività agrituristica, complementare a quella agricola, e l’annesso ristorante, con prodotti rigorosamente a ‘chilometro zero’; affacciarsi sui campi, coltivati a fieno, visionare il bosco e la tartufaia, prendere atto del fatto che la strada bianca ha bisogno di manutenzione. E qui la vice-Presidente, consultando le sue carte, conferma che entro il 2025 sarà pubblicato un apposito bando. Ma Saccardi dà a Filippo una notizia ancora più bella e cioè che il Bando Giovani della Regione Toscana, nel quale il suo progetto è in graduatoria, sarà interamente finanziato, il che potrebbe tradursi nella concessione di un contributo a fondo perduto fino a 65mila euro. Morgantini racconta la curiosa circostanza in cui, mentre frequentava l’ultimo anno dell’Istituto Redi, indirizzo Sistemi Informativi Aziendali, grazie ad un’ora ‘di buco’, per l’assenza di un professore, trovò sul sito Giovani Si il bando per la gestione di Palazzone e Poderuccio.

Da quel momento è partita la rincorsa che gli ha consentito, tramite l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e con il forte supporto della famiglia, di aggiudicarsi la concessione, poi di entrare in possesso del bene e, in progressione, di diventare Imprenditore agricolo professionale (traguardo che, per la velocità con cui è stato raggiunto, ha sorpreso anche Saccardi) e ora di avviare le pratiche per veder riconosciuto alle sue produzioni il bollino ‘bio’. “La Toscana è la regione più boscata d’Italia – chiosa la vice-Presidente –, un primato che è frutto però del progressivo abbandono dell’agricoltura, aggravato dal problema del ricambio generazionale: ci vogliono ragazzi come Filippo che mantengono il territorio e su questo costruiscono una prospettiva lavorativa, pensando che possa anche durare una vita”.