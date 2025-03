"Impegno per valorizzare il modello ’slow tourism’ legato agli itinerari"

L’edizione di quest’anno del forum sulla Francigena sarà incentrata sul Giubileo in corso, uno degli avvenimenti più significativi della Cristianità a livello mondiale. Sarà un periodo di preghiera e di pellegrinaggi, in cui la Via Francigena, naturale protagonista dell’evento, si appresta ad accogliere migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo. Occasione unica per tornare a riflettere sulla dimensione spirituale della Via, ma anche sul valore turistico, culturale e di promozione territoriale che ormai rappresenta. Lo ha annunciato in modo chiaro e preciso il sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini nel descrivere questa edizione del Forum.

"Siamo orgogliosi, come Amministrazione e come comunità, di ospitare questo appuntamento così centrale per il confronto sulla Via Francigena e sui cammini di interesse regionale – afferma il Sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini –. Questa edizione è arricchita da un profondo significato, avendo come tematica principale quella della Francigena nell’anno del Giubileo della Speranza. Oggi ci ritroviamo ad Abbadia Isola, fulcro e tappa dell’incontro tra i vari attori e pellegrini. Da sempre Monteriggioni è un territorio aperto e lo conferma anche durante questo Forum. Da parte nostra l’impegno è sempre quello di continuare a valorizzare ed implementare il modello di ‘slow tourism’ legato agli itinerari culturali e alla Via Francigena. Oggi i comuni ed i territori in genere possono coordinarsi in una precisa strategia di valorizzazione dell’identità culturale dei nostri cammini".