Il cardinale Lojudice in Conclave. Alle 17,23 la mano sul Vangelo : "Prometto, mi obbligo e giuro"

Siena è protagonista in questo evento straordinario. L’elezione del Papa è il momento che rende Roma il cuore del mondo. E Siena c’è, con il suo arcivescovo metropolita di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e dal 21 luglio 2022 vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Il cardinale Lojudice ha compiuto il rituale del giuramento "Spondeo, voveo ac iuro" (prometto, mi obbligo e giuro) mettendo la mano sul libro liturgico alle 17,23 per pronunciare le parole in latino: "Sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango" (Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli che tocco con la mia mano). Preceduto dal cardinale Jose Fuerte Advincula delle Filippine e seguito dal cardiale Jean-Marc Noël Aveline arcivescovo di Marsiglia.

Il cardinale Lojudice è entrato in Conclave dopo un periodo molto intenso segnato dalle feste cateriniane che sono momento centrale della comunità cattolica senese. Nella Basilica di San Domenico, durante le celebrazioni, Lojudice aveva detto "tranquilli, non sono io" riferendosi ovviamente a colui che prenderà il posto di Papa Francesco. Poi aveva ricordato l’ultimo incontro con il Santo Padre: "L’udienza che ci ha concesso con gli amici di Beko prima di Natale, Papa Francesco aveva a cuore questa vicenda e sono certo che la porterà al cospetto di Dio". Il cardinale aveva confermato la partecipazione alle congregazioni, come "momenti di riflessione comune con cardinali arrivati da tutto il mondo. La Chiesa si riunisce e dialoga, in maniera aperta e spontanea. Senza complotti di sorta. Nel pre-Conclave è giusto che ognuno dica la sua". E non è un mistero che Lojudice, nominato cardinale da Papa Francesco, sia un convinto bergogliano, "Francesco era il Papa di tutti, una figura universale. Non possiamo che continuare su questa linea".

Michela Berti