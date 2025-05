A Ferrara Caria sarà con Benitos. Fantini e cavalli, una sfida fra big

Si entra nella stagione dei paliotti, la prossima settimana tocca a quello di Fucecchio. Ma sono stati ingaggiati nomi importanti, sia fantini che cavalli, anche a Ferrara. In questo caso la sfida sarà il 31 maggio, ancora una volta in notturna.

Basta pensare che Borgo San Giacomo avrebbe ingaggiato nientemeno che Benitos, affidato al vincitore dello scorso palio, però per i colori di San Giovanni: Francesco Caria. In quest’ultimo borgo arriverà Carlo Sanna che potrebbe puntare su Alba solare. Ci sarà anche il fantino che conosce Benitos meglio di tutti, Dino Pes, a cui dà il giubbetto San Luca mettendo a disposizione Abracadabra e Dispettoso. Antonio Siri dovrebbe essere in Santo Spirito su Chimera da Clodia mentre San Benedetto conferma Marco Bitti, il cavallo è Borghesia.

E la nonna del palio? Santa Maria in Vado, ben 42 anni di attesa per il successo, punta tutto su Adrian Topalli che conta su Debardu e Carilbom. Sarà invece Zodiaca la cavalla con cui probabilmente si presenterà al canape Enrico Bruschelli per San Giorgio. Quanto a San Paolo opportunità importante per Mattia Chiavassa che potrebbe scegliere fra Diamante prezioso ed il collaudato Banzay.