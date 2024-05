Ilvo Bianconi travolto e ucciso da un’auto, paese sotto choc. Il sindaco: “Cresciuto con suo figlio”

Siena, 22 maggio 2024 – “La morte di Ilvo, anche per come è avvenuta, rappresenta uno shock per la frazione di Abbadia e per tutta Montepulciano. Sono praticamente cresciuto con suo figlio maggiore, Francesco, e con la sua famiglia, sin da ragazzino. Sono ore molto tristi per tutta la comunità, mi stringo al dolore dei familiari e di tutti i conoscenti". Così il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, all’indomani della tragedia avvenuta lunedì pomeriggio poco dopo il bivio per San Biagio, verso Chianciano. Ilvo Bianconi, 78 anni, bancario in pensione e padre di Francesco, il frontman del gruppo rock dei ’Baustelle’, ora solista, è stato travolto e ucciso da una Renault Megane. Al volante E.M., pensionato 70enne di Chianciano. L’automobilista si è fermato subito, chiamando i soccorsi. Allertati anche dal negoziante di frutta da cui Bianconi si era appena servito. Era con un altro cliente, nessuno dei due ha assistito all’investimento, sentendo però il rumore dell’impatto. Correndo fuori. L’uomo è stato urtato sul margine destro della carreggiata, come mostrano i segni lasciati dalla Municipale poliziana che ha eseguito i rilievi, venendo poi sbalzato sul marciapiede. Sulla Mercedes B di Bianconi, rimasta con lo sportello spalancato, c’erano ancora le arance comprate poco prima, alcune delle quali finite in strada.

A coordinare l’inchiesta è il pm Siro De Flammineis che ha restituito subito la salma alla famiglia. Esposta ieri all’obitorio di Nottola dove è arrivato anche il cantante e scrittore Francesco Bianconi, stretto al fratello e ai familiari più vicini. Aperto un fascicolo per omicidio stradale, il conducente della Megane si è affidato all’avvocato Massimo Grotti. Come di prassi in questi casi gli è stata sequestrata la macchina e ritirata la patente." L’alcol test effettuato è assolutamente negativo. Lo stesso esito avrebbero gli esami tossicologici", si limita ad osservare l’avvocato Grotti.

L’ultimo saluto a Ilvo Bianconi sarà oggi. I funerali, partendo dall’obitorio di Nottola, si svolgeranno nella chiesa di Abbadia di Montepulciano, alle ore 15.30, come recitano i cartelli fatti affiggere dai suoi cari. Che invitano a non portare fiori preferendo opere di bene. Ci sarà tutta la frazione, dove Ilvo era un personaggio attivo e benvoluto. Ci saranno gli amici della famiglia e dell’artista. Poi il corpo giovedì sarà cremato, prima di riposare per sempre nel cimitero del suo paese.